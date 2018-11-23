В Юлмарте началась Черная пятница»: скидки до 70%

В Юлмарте стартовала «Черная пятница». Распродажа со скидками до 70% продлится до 28 ноября.

В этом году в акции участвуют автотовары, компьютерная и бытовая техника и электроника, в том числе собственных торговых марок Юлмарта Molecula и MicroXperts, а также выгодные предложения в категориях «Косметика и парфюмерия». «Товары для красоты и здоровья», «Спортивное питание» и «Детские товары».

Лучшие предложения недели: игровой компьютер MicroXperts i3-7100 за 47 990 рублей со скидкой 6 710 рублей, пылесос Polaris за 4 390 рублей со скидкой 2 600 рублей, стиральная машина Indesit BWSB 51051 за 12 990 рублей с выгодой 2 310 рублей, Full HD телевизор Витязь с диагональю 42 дюйма за 15 990 рублей с экономией 2 500 рублей и эпилятор Braun 5/880 Silk-epil 5 за 4 990 рублей со скидкой 3 200 рублей.

Также Юлмарт начислит до дополнительных 6000 XXL-бонусов при покупке смартфонов Galaxy S9 и S9+.

Новым клиентам Юлмарта доступен пробный период программы лояльности «Такса», которая позволяет экономить до 10% от стоимости товара. Программу для получения скидок на ряд предложений пользователи покупают самостоятельно. Получить «Таксу» на 1 месяц может бесплатно любой покупатель, который ранее не пользовался программой на сайте.

При активации «Таксы» скидка на некоторые предложения «Черной пятницы» увеличивается.

Источник: Юлмарт





Источник