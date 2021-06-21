В Югре впервые с начала года выросла добыча нефти

39 минут назад

#ТЭК

Автор: служба информации РИЦ «Югра»

Автор фото: sputnik-georgia.ru



Первые пять месяцев этого года дают надежду на то, что мировая экономика понемногу восстанавливается после пандемии. И хотя многие аналитики обеспокоены новостями о третьей волне коронавируса, цена на нефть и добыча в ХМАО растут. Так в мае в регионе впервые в 2021 году был зафиксирован рост добычи нефти, который составил 4,4% к апрелю этого года.



Как сообщили в «Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В. И. Шпильмана», из недр извлекли 18 248,62 тысячи тонн нефти.



На это повлияли и сделка ОПЕК+, и сами югорские нефтяники, которые использовали время пандемии, в том числе, для ввода новых скважин, сообщает ugra-news.ru.



Как рассказали в центре рационального недропользования, анализ выявил явную зависимость роста добычи нефти в мае этого года от увеличения количества новых добывающих скважин.



Так, с января по май 2021 года в регионе введено 1 675 скважин, тогда как в 2020 году за аналогичный период было введено на 109 скважин меньше. Эти цифры лишний раз подтверждают, что нефтегазовый сектор Югры достойно пережил непростой ковидный период и сейчас активно восстанавливается. Будем надеяться, что процесс продолжится, и российский ТЭК выйдет на допандемийные показатели.

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