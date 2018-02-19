В Японии в январе зафиксирован дефицит торгового баланса — 19 февраль 2018

В январе в Японии был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 943 млрд, говорится в сообщении министерства финансов страны.

Это превысило прогнозы на дефицит в размере 1 002 млрд после профицита в размере 359 млрд в декабре.

Экспорт увеличился на 12,2% с 9,3% в предыдущем месяце, превысив ожидания роста в 9,4%

Импорт вырос на 7,9% по сравнению с прогнозом увеличения на 7,7% и снизился с предыдущего значения 14,9%.

Экономика Японии продолжает восстанавливаться в 2018 году, при этом экспорт и импорт демонстрируют высокие уровни. Рост импорта привел к первому месячному дефициту торгового баланса с мая 2017 года.

В 2017 году Япония пользовалась сильным восстановлением экспорта, что способствовало росту экономики страны до самого продолжительного роста почти за 30 лет. Рост импорта, что свидетельствует о повышении внутреннего спроса, свидетельствует о том, что Банк Японии добивается прогресса в своих усилиях по созданию самообеспечения восстановления экономики. Однако растущая иена представляет собой риск. Это сделает импорт более дешевым, взвешивая инфляцию и сокращая прибыль экспортеров.

«Увеличение импорта показывает, что внутренний спрос здоров», — сказал Юичи Кодама, главный экономист Meiji Yasuda Life Insurance Co. в Токио. «Мы должны больше сосредоточиться на тенденциях экспорта, а не на торговом балансе, чтобы получить представление об экономическом росте, и в этом смысле Япония преуспевает. Экспорт растет как по цене, так и по объему, поэтому мы можем сказать, что мы видим сильные результаты. «

«Экспорт остается сильным, поскольку мировая экономика идет хорошо, а спрос в Китае прочен», — сказал Масаки Кувахара, старший экономист Nomura Securities Co. «Я думаю, что экспорт будет продолжать расти».

Скорректированный торговый баланс Японии показал положительное сальдо в размере 373,3 млрд. (прогноз +143,9 млрд).

Экспорт в Китай вырос в январе на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. Поставки в США выросли на 1,2%, а в ЕС — на 20,3%.



Информационно-аналитический отдел TeleTrade





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