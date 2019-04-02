В ВТО составили рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров Новости Деньги Весь мир на Depo.ua. Новости Деньги на Depo.ua — Depo.ua

Всемирная торговая организация обнародовала данные по экспорту товаров и услуг из стран мира в 2018 году

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт ВТО.

Согласно оценке ВТО, мировая торговля товарами за 2018 год увеличилась на 3,0%.

Первое место в рейтинге экспорта товаров занимает Китай — 2487 млрд долларов с долей в мировом экспорте 12,8%. На втором месте США — 1664 млрд долларов (8,5%), на третьем Германия — 1561 млрд долларов (8,0%).

В рейтинге импорта товаров первое место занимают США — 2614 млрд долларов с долей в мировом импорте 13,2%. На втором месте Китай — 2136 млрд долларов (10,8%), на третьем Германия — 1286 млрд долларов (6,5%).

Первое место в рейтинге экспорта услуг занимают США — 808 млрд долларов с долей в мировом экспорте 13,9%. На втором месте Германия — 381 млрд долларов (6,6%), на третьем-Великобритания — 337 млрд долларов (5,8%).

В рейтинге импорта услуг первое место занимают США — 536 млрд долларов с долей в мировом экспорте 9,7%. На втором месте Китай — 521 млрд долларов (9,4%), на третьем Германия — 364 млрд долларов (6,6%).

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