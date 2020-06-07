В ВСУ появилось управление по борьбе с пропагандой. Новости политики

В структуре Вооруженных Сил Украины было создано Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ

Об этом говорится в сообщении АрміяInform, передает «ДС».

Отмечается, что система стратегических коммуникаций призвана работать «на поддержание национальных интересов Украины». И одной из ее главных задач является противостояние агрессивной российской пропаганде.

«Чтобы такая деятельность была слаженной на всех уровнях и максимально эффективной, на новое Управление стратегических коммуникаций возложена организация мероприятий по реализации единой информационной политики относительно Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что функционально Управление предназначено для непосредственной организации, координации и синхронизации мероприятий стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщала «ДС», в конце мая в Украине впервые за время агрессии РФ вынес приговор за пропаганду войны на Донбассе.

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