В Воркуте в шахте сняли фильм про «таджикского Штирлица»

Забой воркутинской шахты «Заполярная» в конце октября стал съемочной площадкой. Там снимали эпизоды для фильма про штурмбанфюрера СС Рахима Бурханова — героя Великой Отечественной войны, уроженца Таджикистана.



Вид на шахту «Заполярная» и мертвый поселок Рудник — историческое ядро Воркуты. Иллюстрация: 11novosti.ru

Этнический таджик Бурханов действительно весной 1945 года получил звание штурмбанфюрера (майора) СС. Разгром гитлеровской Германии он встретил в Чехословакии, в Карлсбаде (ныне Карловы Вары). Штурмбанфюрер Бурханов в тылу врага выполнял ту же работу, что и известный всем штандартенфюрер (полковник) Макс Отто фон Штирлиц. Бурханова часто сравнивают с героем фильма «Семнадцать мгновений весны».

В романе Юлиана Семенова, по мотивам которого сняли фильм про Штирлица, есть существенный ляп.Семенов пишет, что офицер советской разведки Максим Исаев блестяще знал немецкий язык, так как изучал его еще в детстве в Швейцарии. Между прочим известно, что швейцарский диалект немецкого значительно отличается от принятого в высших эсэсовских кругах hoch Deutsch и австро-баварского немецкого, на котором, в частности, разговаривали уроженец Мюнхена Генрих Мюллер и венец Эрнст Кальтенбруннер. Если бы Штирлиц действительно общался с Мюллером на швейцарском немецком, шеф гестапо сразу заподозрил бы в Штирлице шпиона.

«Таджикский Штирлиц» Бурханов изучал немецкий язык в Германии. В начале 1920-х годов, когда Бурханову было 11 или 12 лет, его отец Мирзо Абдулвохид Мунзим был отправлен в Веймарскую республику в качестве посланника Бухарской советской социалистической республики.

«Рахим Бурханов жил у известного ученого Рейхардта в Берлине. А затем учился в городе Кеслин, что в Померании. Может быть, склонность к филологии, а может быть, и личная усидчивость помогли ему за три года не только в совершенстве овладеть немецким языком, но и понять традиции немцев, познакомиться с культурой этого народа», — рассказал Deutsche Welle внук «таджикского Штирлица» Шерзод Бурханов.

Проведя юность в Германии, Рахим Бурханов по привычкам стал походить на типичного немца. Бурханова отличали пунктуальность, любовь к порядку, порядочность и верность данному однажды слову.

Вернувшись в СССР, повзрослевший Бурханов заканчивает в Ленинграде рабфак, в Москве — Институт народного хозяйства, ныне Российский экономический университет имени Плеханова и Военно-инженерную академию имени Куйбышева. В начале Великой Отечественной войны Бурханова направили на курсы разведчиков — с целью заброски в Германию. Перед Бурхановым поставили задачу — войти в доверие к нацистам и узнавать информацию насчет планов Гитлера по Средней Азии и советским военнопленным из числа казахов, узбеков, таджиков и других уроженцев Среднеазиатского региона.

Поставленную Центром задачу Бурханов выполнил блестяще. Он внедрился в эсэсовскую военную разведку — VI управление РСХА, которым заведовал известный советским телезрителям Вальтер Шелленберг, создал агентурную сеть. Внешне темноволосый и смуглокожий Бурханов походил на баварца или австрийца, он был своим для эсэсовцев из Баварии и Австрии, к которым питал особую симпатию австриец Адольф Гитлер. Что конкретно Бурханов передавал в Москву — засекреченные данные. Однако известно, что благодаря резиденту-таджику в Государственном комитете обороны СССР прекрасно были осведомлены насчет намерений Берлина по Средней Азии. Умный и осторожный Бурханов, если цитировать Ефима Копеляна, «не был близок к провалу» вплоть до разгрома Третьего рейха.

За службу Родине Рахим Бурханов был награжден орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. Но вернувшийся в СССР Бурханов вместо славы получил клеймо врага народа. По клеветническому доносу Бурханова обвинили в измене Родине и осудили на 10 лет лагерей. Срок Бурханов отбывал в Воркутлаге. В Воркуте разведчик начинает работать над своими великими трудами — уникальным таджикско-немецким словарем и книгой «Фонетика немецкого языка». Заметки Бурханова написаны на медицинских бланках, а под обложку для самодельной тетради он приспособил старые портянки.

Бурханова освободили и реабилитировали в 1956 году. После освобождения Бурханов уехал в Душанбе, устроился работать в педагогический институт, где его стараниями была основана кафедра немецкого языка. На должности завкафедрой немецкого языка Бурханов заканчивает работу над таджикско-немецким словарем. По словам близких, германской филологии Бурханов отдавал себя без остатка. Он засиживался за работой до двух-трех часов ночи, а в шесть утра уже шел на работу. В своем рабочем кабинете Бурханов скончался в ноябре 1973 года.

При жизни Бурханова и еще долгое время после смерти ни одна из его рукописей так и не была напечатана.

«В Таджикистане ссылались на отсутствие в типографиях латинского шрифта. Говорили, что нет и наборщика на латинице. Так и лежал этот словарь более 30 лет», — рассказал Deutsche Welle германист Хайрулло Сайфуллоев, руководитель общества дружбы и культурных связей «Таджикистан-Германия», ученик «таджикского Штирлица».

Таджикско-немецкий словарь Бурханова удалось издать не так давно. В этом проекте участвовали Хайрулло Сайфуллоев и профессор кафедры Центральной Азии берлинского Университета имени Гумбольдта Лутц Жехак. В словаре было 10 000 слов, когда «таджикский Штирлиц» скончался. Сайфуллоев и Жехак дополнили работу до 55 000 слов.

Автор фильма про «таджикского Штирлица» — Евгений Кожокин, до 3 октября 1993 года депутат Верховного Совета Российской Федерации, позже директор Российского института стратегических исследований.

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