В Вологде состоялся семинар для организаторов проекта «Цифровой гражданин Вологодской области»

Вологда, 22 Августа. /Cod35.ru/

22 августа 2019 года, состоялся семинар организаторов регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», направленного на формирование у вологжан, и прежде всего жителей сельских поселений, навыков в области цифровой экономики в сферах цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифрового потребления.

На семинаре рассматривались вопросы цифровой трансформации общества, цифровизации государственных и муниципальных услуг, организации и координации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», методики цифровой подготовки населения, а также состоялся обмен опытом с теми муниципалитетами, которые приступили к реализации «цифрового» проекта уже с января 2019 года.

С 1 октября 2019 года слушателей курсов повышения цифровых компетенций примут 53 Центра общественного доступа к электронным услугам и сервисам (ЦОД). Все ЦОД будут оборудованы новой компьютерной техникой и обеспечены новыми региональными учебными пособиями для слушателей и тьюторов проекта.

Совсем недавно Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области завершил разработку и издание региональных учебных пособий «Цифровой гражданин Вологодской области» для очной курсовой подготовки, которые позволят проводить обучение в зависимости от уровня имеющихся знаний и навыков работы на компьютере или гаджете: для начинающий, продолжающих или совершенствующихся по направлениям:

— основы компьютерной грамотности;

— ресурсы информационного общества и электронного государства;

— электронная коммерция и информационная безопасность.

Вся техника, которая раньше использовалась в проекте «Электронный гражданин Вологодской области», сейчас остается в муниципальной собственности городов и районов и будет использоваться в целях дальнейшего развития муниципального «электронного правительства», а именно для организации:

— 34 центров компетенции электронных услуг;

— 60 консультационных пунктов по работе с Порталами госуслуг;

— 22 гостевых рабочих мест для заявителей, обратившихся в ОМСУ за предоставлением государственных и муниципальных услуг;

— зон самообслуживания в МФЦ г. Череповца и Вологодского района.

Обращаем внимание, что курсовая, теперь уже цифровая подготовка населения, будет также бесплатна для всех желающих, а пройти курс цифровой подготовки могут и те, кто уже был участником проекта «Электронный гражданин», так как содержание курса существенно изменилось.

Записаться на курсовую подготовку можно как и раньше, позвонив по телефону в один из Центров общественного доступа. Все контакты размещены на сайте «Информационные технологии в Вологодской области» в разделе «ИТ-образование» на Карте Центров общественного доступа к электронным услугам и сервисам http://ikt-35.ru/it-obrazovanie/karta-tsentrov-obshhestvennogo-dostupa/.

Для справки:



Базовый региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области» стартовал 30 сентября 2014 года в День российского Интернета. За пять лет реализации проекта бесплатную ИТ-подготовку прошли более 38 тысяч вологжан, пользователями Порталов госуслуг в рамках Проекта стали более 103 тысяч человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг, электронных услугах и преимуществах их получения прошли почти 59 тысяч человек.





Источник