В Вологде состоялся семинар для организаторов проекта «Цифровой гражданин Вологодской области»

Вологда, 22 Августа. /Cod35.ru/
22 августа 2019 года, состоялся семинар организаторов регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», направленного на формирование у вологжан, и прежде всего жителей сельских поселений, навыков в области цифровой экономики в сферах цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифрового потребления.
На семинаре рассматривались вопросы цифровой трансформации общества, цифровизации государственных и муниципальных услуг, организации и координации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области», методики цифровой подготовки населения, а также состоялся обмен опытом с теми муниципалитетами, которые приступили к реализации «цифрового» проекта уже с января 2019 года.
С 1 октября 2019 года слушателей курсов повышения цифровых компетенций примут 53 Центра общественного доступа к электронным услугам и сервисам (ЦОД). Все ЦОД будут оборудованы новой компьютерной техникой и обеспечены новыми региональными учебными пособиями для слушателей и тьюторов проекта.
Совсем недавно Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области завершил разработку и издание региональных учебных пособий «Цифровой гражданин Вологодской области» для очной курсовой подготовки, которые позволят проводить обучение в зависимости от уровня имеющихся знаний и навыков работы на компьютере или гаджете: для начинающий, продолжающих или совершенствующихся по направлениям:
— основы компьютерной грамотности;
— ресурсы информационного общества и электронного государства;
— электронная коммерция и информационная безопасность.
Вся техника, которая раньше использовалась в проекте «Электронный гражданин Вологодской области», сейчас остается в муниципальной собственности городов и районов и будет использоваться в целях дальнейшего развития муниципального «электронного правительства», а именно для организации:
— 34 центров компетенции электронных услуг;
— 60 консультационных пунктов по работе с Порталами госуслуг;
— 22 гостевых рабочих мест для заявителей, обратившихся в ОМСУ за предоставлением государственных и муниципальных услуг;
— зон самообслуживания в МФЦ г. Череповца и Вологодского района.
Обращаем внимание, что курсовая, теперь уже цифровая подготовка населения, будет также бесплатна для всех желающих, а пройти курс цифровой подготовки могут и те, кто уже был участником проекта «Электронный гражданин», так как содержание курса существенно изменилось.
Записаться на курсовую подготовку можно как и раньше, позвонив по телефону в один из Центров общественного доступа. Все контакты размещены на сайте «Информационные технологии в Вологодской области» в разделе «ИТ-образование» на Карте Центров общественного доступа к электронным услугам и сервисам http://ikt-35.ru/it-obrazovanie/karta-tsentrov-obshhestvennogo-dostupa/.
Для справки:
Базовый региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области» стартовал 30 сентября 2014 года в День российского Интернета. За пять лет реализации проекта бесплатную ИТ-подготовку прошли более 38 тысяч вологжан, пользователями Порталов госуслуг в рамках Проекта стали более 103 тысяч человек, ознакомительный курс о Порталах госуслуг, электронных услугах и преимуществах их получения прошли почти 59 тысяч человек.