В воинской части убили солдата и сбросили тело в канализацию

На территории воинской части в городе Лозовая (Харьковская область) был убит 23-летний военнослужащий

Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля, сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории воинской части», — сообщили в полиции.

На теле погибшего обнаружены телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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