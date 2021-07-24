В Винницкой области стартовал этнофестиваль культуры обычаев «Живой огонь»

В Винницкой области 24 июля начался XII Международный этнофестиваль культуры обычаев «Живой огонь», на котором возродят летние обряды подолян.

Об этом сообщает сайт фестиваля, передает Укринформ.

Фестиваль проходит в Якушинецкой громаде Винницкого района. Он начался с танцевального флешмоба, в котором приняли участие около 400 участников сцены. После этого начала работу дневная сцена, которая будет работать до 17.00. Здесь проходят выступления танцевальных коллективов Винницкой области, а также народных коллективов подолян, полесян, слобожан, гуцулов, лемков и бойков. После на ней выступят коллективы представителей азербайджанского, армянского, грузинского, еврейского, молдавского, цыганского, польского и других народов.

В Винницкой области стартовал этнофестиваль «Живой огонь» / Фото: kupalofest.org

Традиционно во время фестиваля проводится масштабная казацкая программа. Следовательно, казаки со всех уголков Украины будут демонстрировать свои умения в боевых искусствах. Участие в фестивале примут Театр казацкого боя «Запорожский Спас», Сечевые казаки с острова Хортица, ОО «Казацкий поединок», которые дадут мастер-класс и показательные выступления по владению разными видами оружия. Казацкий клуб «Люті козаки» выступит с национальным казацким огненным шоу, показательными выступлениями по боевым искусствам и мастер-классами. ОО «Сичеславское казачество Запорожское» — с реконструкцией боя с применением казацкой артиллерии. ОО «Черная Рада» подготовили для фестиваля выставку тяжелой артиллерии, ОО «Казацкое стрелковое братство» — выставку казацкого оружия. А Федерация казацкого фехтования «Ратар» («Триглав») покажет гостям фестиваля выступление казаков-характерников.

Также состоится казацкая игра «Стенка на стенку» с участием команд казаков, полиции и работников ГСЧС.

Показательные выступления будут сопровождаться огненным шоу, мастер-классами и выставками казацкого оружия.

Кроме того, на фестивале работают выставка декоративно-прикладного искусства, фудкорты и детская площадка.

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В вечерней программе предусмотрено выступление рок-групп. Завершится концерт фаер-шоу, зажженным от «живого огня».

Проект «Живой огонь» реализуется в рамках партнерской программы «Культура.Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) и Государственного агентства развития туризма, а также при поддержке Винницкой ОГА и Якушинецкой ТГ.