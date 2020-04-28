В Виннице полицейские вступили в конфликт с журналистами: Что произошло. Новости политики

В Виннице сегодня, 28 апреля, полицейские отобрали видеокамеру у съемочной группы портала «Стоп коррупции», которая снимала сюжет о руководителе Нацполиции в Винницкой области

Об этом со ссылкой на журналиста Артема Поликовского сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, передает «ДС»

«Утром съемочная группа приехала из Киева в Винницу для подготовки сюжета о возможном состоянии (незадекларированном) руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Результат общения Артема с генералом полиции — весь день (от 8:30 до 17:00) съемочная группа дает объяснения винницким полицейским (в разных отделениях и подразделениях) по своей работы, у журналистов удалена видеокамера. При этом журналистам было запрещено фотографировать документы, которые от них требовали подписать следователи, и на руки не предоставлено ни одного документа в подтверждение изъятия техники», — написал Томиленко.

По словам Поликовского, утром, общаясь с журналистами, руководитель Винницкой полиции возмущался их вопросами и угрожал. В частности, на видео, которое записала съемочная группа, господин Педос делает предположение, что у журналиста могут обнаружить наркотики.

Юрист «Стоп коррупции» Роксолана Арийончик готовит материалы для заявления о препятствовании журналистской деятельности. Сейчас Артем Поликовский и его оператор чрезвычайно встревожены, насколько безопасно им удастся вернуться из Винницы в Киев.

Национальный союз журналистов Украины будет держать на контроле ситуацию и призывает представителей Национальной полиции воздержаться от использования служебных полномочий для давления на «неудобных» журналистов.

Как сообщала «ДС», Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Винницкого городского совета на незаконном завладении бюджетных средств в особо крупных размерах при закупках дорожной соли.

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