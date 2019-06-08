В «Видродженни» говорят, что сами хотели выгнать председателя

В партии «Видродження» заявляют, что решение о замене председателя партии было принято еще до объединения с «Оппозиционным блоком»

Об этом говорится в заявлении «Видродження» после того, как председатель партии Виктор Бондарь в пятницу объявил о выходе из политсилы из-за того, что она объединилась с «Оппозиционным блоком», передает Depo.ua со ссылкой на «Украинскую правду».

«Решение о замене председателя партии «Видродження» Виктора Бондаря было принято сразу после его провального результата на последних президентских выборах», — заявили в партии.

Там отметили, что политсовет и центральная контрольно-ревизионная комиссия политсилы рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент.

«Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллы для самопиара», — говорится в заявлении.

Напомним, 7 июня глава партии «Видродження» Виктор Бондарь принял решение покинуть партию и написал соответствующее заявление.

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