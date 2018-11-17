В Венгрии отрыли памятник жертвам Голодомора (ФОТО)

В Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.

«Украина в течение последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Голодомор стал экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем уморения голодом.

«Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность», — сказал госсекретарь.

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