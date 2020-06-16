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В «Великом камне» будут выпускать электросамокаты :: Новости Беларуси :: Гродненская правда

E-commerce 16 Июн 2020
В «Великом камне» будут выпускать электросамокаты :: Новости Беларуси :: Гродненская правда
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7:34 16 Июня 2020


В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент — компания «ЕСС-Групп», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.



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Проект литовско-белорусской компании «ЕСС-Групп» связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них.


Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода — до 100 км.


Кроме того, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.


Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В «Великом камне» зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

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