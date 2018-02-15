В Великобритании обвинили Россию в использовании вируса Petya A

Заместитель министра иностранных дел Великобритании, который курирует вопросы кибербезопасности, Тарик Ахмад обвинил Россию в масштабной кибератаке с помощью вируса Petya A на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство AP.

«Мы считаем, что российское правительство, особенно российские вооруженные силы несут ответственность за разрушительную кибератаку с использованием вируса Petya A в июне 2017 года. Эта атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение к украинскому суверенитету», — отметил дипломат.

По его словам, эта атака также нанесла ущерб на сотни миллионов фунтов европейским предприятиям. Ахмад также подчеркнул, что Россия должна стать ответственным членом международного сообщества, а не тайно подрывать его.

«Кремль поставил Россию в прямое противостояние с Западом, но так не должно быть. Мы привержены укреплению скоординированных международных усилий по поддержанию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства», — отметил представитель британского МИД.

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27 июня государственные и коммерческие структуры Украины пострадали от вируса Petya А (Петя А). По данным ZN.UA хакерской атаке подверглись около 30 банков. Вирус Petya А, который ударил по компьютерным системам в Украине, также навредил банками, электросетям, телефонным компаниям и метро в странах Европы.

ZN.UA публикует перечень пострадавших в результате хакерской атаки компаний.





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