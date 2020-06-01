В Вашингтоне вводится новый комендантский час на двое суток

С сегодняшнего вечера, 1 июня, власти Вашингтона вводят в столице США комендантский час. Это сделано в связи с беспорядками после убийства полицейским в Миннеаполисе (штат Миннесота) темнокожего Джорджа Флойда. Об этом только что сообщила мэр Мюриэл Боузер.



Мюриел Боузер. Скриншот видеотрансляции«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия, — сказала она. — Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня».

Как сообщало EADaily, 31 мая Боузер ввела комендантский час в Вашингтоне с 23.00 (06.00 мск 1 июня) до 06.00 1 июня (13.00 мск). Мэр столицы США также объявила о том, что военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским. По данным Секретной службы США, в период с вечера 30 мая по утро 31 мая более 60 их сотрудников в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы.

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