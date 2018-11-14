В Ужгороде сожгли два внедорожника экс-главы областного управления СБУ

В Ужгороде в ночь на 14 ноября сгорели внедорожники Volkswagen Touareg и Audi Q7, принадлежащие местному жителю и его жене

Очевидец сообщил, что во дворе его дома на улице Филатова около 00:20 произошло возгорание двух транспортных средств, передает «ДС» со ссылкой на сайт полиции Закарпатской области.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На сайте ГСЧС в области говорится, что ЧП произошло на улице Рылеева.

По данным ведомства, огонь уничтожил Audi Q5 2013 года выпуска. У Volkswagen Touareg того же года выпуска поврежден моторный отсек и салон. Огонь также повредил обшивку дома на площади 10 м².

В свою очередь местное издание Mukachevo.net пишет со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органов, что речь идет о семье Михаила Феделеша, который возглавлял областное управление Службы безопасности Украины с сентября 2013 года до окончания президентства Виктора Януковича.

Издание отмечает, что сейчас Феделеш является сотрудником предприятия «Закарпаттяобленерго».

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что под Киевом, в ночь на 15 октября, неизвестные подожгли автомобиль сотрудницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой.

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