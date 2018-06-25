В Узбекистане создается Национальный реестр субъектов электронной коммерции

В Узбекистане создается Национальный реестр субъектов электронной коммерции

Центр развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций будет осуществлять функции по формированию, ведению и дальнейшему развитию Национального реестра.

Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан разработан и размещен для обсуждения проект Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании Национального реестра субъектов электронной коммерции».

Основными задачами и направлениями ведения Национального реестра субъектов электронной коммерции являются:

— создание единого электронного банка информации об участниках электронной коммерции;

— проведение системного мониторинга, оценки состояния внедрения и развития электронной коммерции, в том числе изучения эффективности внедрения информационных систем и ресурсов;

— проведение целевого анализа и подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства для эффективного развития электронной коммерции.

Положение о Национальном реестре субъектов электронной коммерции планируется ввести в действие с 1 июля 2018 года.

Обсуждение проекта Постановления стартовало 22 июня и продлится до 7 июля 2018 года.

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