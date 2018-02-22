В Узбекистане разработают программу развития электронной коммерции

В Узбекистане разработают и утвердят программу развития электронной коммерции на 2018−2021 годы. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан».

Документом утверждена «дорожная карта» по кардинальному совершенствованию ИКТ на 2018−2019 годы.

В рамках программы планируется создать благоприятные условия, системы льгот и преференций для участников электронной коммерции, упростить процедуру экспорта товаров через интернет, создать механизм учета объектов электронной коммерции и объема транзакций.

Постановление Кабинета Министров, предусматривающее все это, будет принято до 1 июня.

Эксперты назвали несовершенное законодательство в качестве одной из главных проблем в сфере электронной коммерции. В частности, тогда говорилось, что положение об электронной коммерции и другие нормативные акты сильно отстают от времени.







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