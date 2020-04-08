В условиях эпидемии коронавируса экономика Украины быстро катится на дно



Вячеслав Чечило отметил на своей странице в «Фейсбук», что экономика Украины в условиях эпидемии коронавируса стремительно катится на дно, и скоро здесь наступит, как говорят в народе, «стабилиздец». Журналист напомнил, что национальный банк на межбанке активно выкупает валюту. Только за неделю регулятор приобрел более полмиллиарда долларов.

У людей заканчиваются деньги, и те, у кого есть валютные запасы, понесли их сдавать. Причем, это относится и к бизнесу, стремящемуся покрыть убытки. Потенциальные туристы сидят по домам, импорт фактически остановился. Сегодня, как говориться, не до жиру, и новые гаджеты пока никто не покупает. Спекулянты, планировавшие убежать, успешно сделали это еще в марте. Остальные пока заняли выжидательную позицию.

Систему даже нельзя наполнить свежей гривной. Возможно, Нацбанк с удовольствием выделил бы кому-то рефинансирование под хороший «откат». Проблема в том, что рефинансировать сейчас некого — тот же Бахматюк уже остался без своих банков. Вот и выходит, что у нас сейчас стабильность, тишь да благодать. Читайте также: Дефолт выгоден олигархам, которые смогут купить по низким ценам государственные активы — мнение. Replyua.net

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