В управлении туризма Алматы предсказали будущее человечества

Новое поколение изменит структуру потребления, 70-80% рабочих мест исчезнут в ближайшие 20 лет. О том, как изменится мир, и как это отразится на туризме рассказал представитель управления туризма города.

«40 тысяч человек ,которые заняты сегодня на 58 рынках, в 128 торговых центрах в дальнейшем могут изменить основную деятельность и перейти из отрасли торговли в отрасль туризма. В этой связи уже сегодня можно задуматься об этих вызовах времени, и отрасль туризма — это ответ человечества на эти вызовы», — отметил руководитель управления туризма и внешних связей города Алматы Максат Кикимов в рамках в ходе отчетной встречи туристического кластера города Алматы.

Так, по данным аналитиков, в мире в следующие 20 лет порядка 70-80% нынешних рабочих мест исчезнут. Спикер привел пример в сельском хозяйстве, где ожидается появление сельскохозяйственных роботов, способных заменить работу фермеров, стоимостью всего 100$.

«В скором времени первый самоуправляемые автомобили станут доступны широкой публике, международные аналитики прогнозируют, что нынешняя автомобильная промышленность начнет исчезать», — отметил Кикимов.

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Более того, согласно прогнозам экспертов, следующие поколения не будут получать водительские права и покупать автомобили, что впоследствии изменит города.

«Для передвижения понадобится на 90% меньше автомобилей. Автомобильные стоянки возможно будет превратить в парки, это как раз то, что сейчас делают в городе в рамках концепции датского архитектора Яна Гейла «Город для людей, а не для машин», — подчеркнул спикер.

Значительные изменения, по его словам, уже происходят в торговле, в части замещения традиционной торговли на электронную.

«На сегодня в мире электронная коммерция растет на 23% в год. Если в мире в 2015 году доля электронной коммерции в розничной торговле составляла порядка 7%, то к 2021 году составит 15%», — пояснил Кикимов.

По его словам, значительную лепту в это внесет нынешнее поколение детей, которые в скором времени станут активными потребителями.

«Молодые развитые покупатели будут быстрее и в большей степени переходить на интернет покупки, а магазины, рынки, торговые центры станут скорее всего местом встреч и досуга», — резюмировал он.

Фото: Олег СПИВАК

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