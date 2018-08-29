В «умном городе» выживут не все



Главная мировая тенденция XX века — урбанизация. ООН прогнозирует, что к 2050 году население городов вырастет вдвое. При этом сами мегаполисы изменятся до неузнаваемости. По мнению ряда экспертов, будущее — за так называемыми «умными городами» (Smart City). Благодаря цифровым технологиям их жители смогут тратить меньше времени и усилий на повседневные дела: покупки, передвижения, лечение и образование. Даже голосовать на выборах можно будет со смартфона.



В чем преимущества и вызовы «умных городов» — и стоит ли ожидать появления подобных агломераций в России в ближайшие годы?



Павел Житнюк, генеральный директор коммуникационного агентства iTrend:







«В „умном городе“ управление осуществляется с помощью информационных технологий: решения принимаются на основе данных обо всех аспектах городской жизни — энергетике, транспорте, общественном информировании, банковской и финансовой системе. Значит, нужна базовая инфраструктура в виде сетей связи, предметов и устройств интернета вещей — когда датчики могут подключаться практически к любым процессам городской жизнедеятельности…



Россия не так уж далека от этой новой действительности. Москва находится на вершинах рейтингов городских агломераций по использованию элементов „умного города“. У нас очень хорошие каналы связи — базовая инфраструктура для Smart City сопоставима со странами-лидерами, такими как Сингапур или США, а в чем-то и превосходит. По количеству смартфонов и компьютеров на душу населения мы тоже на одном уровне с развитыми странами. В этом же ряду — и высокий потенциал отечественных разработчиков. Поэтому я склонен оценивать Россию как государство, входящее в первую тридцатку стран, развивающих „умные города“.



Хотя у нас есть целый ряд объективных проблем. Во-первых, распространение технологий в России крайне неоднородно. Все-таки обеспечить устойчивые и недорогие каналы связи на территории нашей огромной страны непросто. Во-вторых, для инфраструктуры „умных городов“ крайне важно обеспечить открытость государственных данных. Ведомства далеко не всегда охотно их предоставляют. Где-то такая работа в принципе ведется плохо, а иногда отдельные структуры попросту не хотят делиться информацией, поскольку на ней можно зарабатывать, что и делают через аффилированные структуры.



Ну и конечно, один из вызовов „умного города“ в том, что в нем крайне некомфортно будут себя чувствовать люди, которые по тем или иным обстоятельствам не смогут адаптироваться к миру высоких технологий. Это новая линия цифрового разделения, и она уже очень четко ощущается на примере семей, когда дети помогают родителям жить в непривычном для них пространстве. Но на самом деле здесь нет ничего нового — сто лет назад наши прадедушки точно так же помогали своим старшим родственникам приспособиться к автомобилю, телефону или самолету».



Алина Яшина, научный сотрудник факультета свободных искусств и наук СПбГУ, исполнительный программный директор Международного форума пространственного развития:







«Современные технологии открывают для городов и их жителей утопически-идеальные перспективы. Они могут сделать город местом природного и культурного восстановления: источником чистого воздуха, воды, плодородной почвы, утраченных видов растений и животных, центром культурного и творческого исследования и самовыражения. И речь не о далеком будущем: Сингапур, Сеул и Копенгаген уже сегодня воплощают ряд этих идей на практике.



Но есть и обратные примеры, когда новые города с отличной инфраструктурой и прекрасно спроектированными общественными пространствами, полностью укомплектованные технологиями, так и не оживают. Южнокорейский Сонгдо до сих пор заселен лишь частично. А люди, все же решившиеся в него переехать, говорят, что чувствуют себя оторванными и одинокими, несмотря на обилие технологий и возможности онлайн-коммуникаций. В Китае с такой же проблемой столкнулись целых 285 эко-смарт-городов. В Масдар, экогород, построенный недалеко от Абу-Даби, люди также переезжают неохотно, считая его скорее большим экспериментом, нежели приятным местом для жительства.



Получается, что просто построить „умный город“ недостаточно. Сколько ни создавай новых технологических решений — все упирается в человека. От людей зависит, каким будет городское пространство. Коренная проблема высокотехнологичных мегаполисов — плохая связь между жителями и управленцами, которые не вполне понимают потребности горожан.



Поэтому во время создания „умных городов“ необходимо в первую очередь работать с людьми. Должен постепенно сформироваться новый тип гражданина-горожанина, который будет участвовать в процессе изменений, а не просто потреблять цифровые услуги. Для этого надо доверять людям и делиться с ними управленческими функциями».



Максим Фомин, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН:







«Раньше на развитие города влияли торговые пути и близость месторождений полезных ископаемых. Сегодня на первый план выходит фактор притяжения человеческого капитала и информационный обмен. Тренд гиперполисов растет, и в дальнейшем именно вокруг них будет строиться мировая экономика. На 280 городов уже приходится 50% мирового ВВП. Соответственно, они будут притягивать все больше людей. А вот средние и малые города, особенно с населением до 50 тысяч человек, столкнутся с проблемой оттока жителей.



В России похожая тенденция — в сорока агломерациях сегодня проживает 50% населения нашей страны. Города все чаще сталкиваются с вызовами, которые препятствуют их эффективному развитию: износом инфраструктуры, дефицитом бюджетных ресурсов, ростом экологического давления, изменением требований к городской среде со стороны граждан и бизнеса. И эти проблемы в перспективе могут быть решены именно за счет реализации концепции „умного города“.



Но на этом направлении пока Россия значительно уступает ведущим экономикам, а реализуемые в стране проекты связаны преимущественно с точечной цифровизацией и интеллектуализацией отдельных городских сервисов и инфраструктур. В международных рейтингах „умных городов“ Россия представлена слабо: например, в рейтинге Smart Cities Index от EasyPark за 2017 год фигурируют только Москва и Санкт-Петербург, занимающие 77-е и 88-е места соответственно. Российские компании практически не присутствуют на перспективном рынке технологий „умного города“, который к 2025 году, по некоторым оценкам, достигнет объема в $2,4 трлн.



Без сомнения, оптимистические сценарии для Smart City обещают исчезновение бюрократии, упрощение взаимодействия со сложными системами управления, появление комфортной среды, чутко реагирующей на запросы горожан. Но в то же время безусловное доверие развивающимся технологиям в городском планировании несет ряд опасностей. Усложнение систем управления городским пространством приводит к повышению роли экспертов, обладающих специфическими компетенциями и имеющих уникальный доступ к новым видам данных. Все это делает процесс принятия стратегических решений непрозрачным не только для понимания, но и для обсуждения в среде не-специалистов.



Назревающий раскол компетенций оборачивается неравномерным распределением власти в городах, а повышение эффективности может вступать в конфликт с построением диалога и равенством горожан. „Право на город“ рискует окончательно ускользнуть от не-экспертов. Чтобы этого не произошло, нужно найти способ преодоления компетентностного неравенства. Необходимы программы по развитию навыков будущего и трансформация системы образования — официального и неофициального — в изменяющихся условиях современного города».



Татьяна Хрулева



Беседа состоялась в Калининграде в рамках заседания группы «Мастерская будущего» германо-российского форума «Петербургский диалог».

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