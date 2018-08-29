В Умань начали стягивать полицию на празднование иудейского Нового года

В Умань прибыли первые полицейские сводного отряда, которых привлекли для обеспечения правопорядка во время иудейского Нового года — Рош ха-Шана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует «ДС».

«60 работников патрульной полиции прибыли из 12 областей Украины для оказания помощи в обеспечении правопорядка на территории города Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана», — рассказали в МВД.

Правоохранители будут находиться на территории Умани до завершения основных массовых мероприятий с участием паломников.

Как известно, в 2018 году празднование Рош ха-Шана продлится с вечера воскресенья, 9 сентября, до вечера вторника, 11 сентября.

Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей — седьмого месяца еврейского календаря. Календарь этот лунно-солнечный, а значит, и еврейские праздники являются подвижными относительно календаря гражданского.

Первым месяцем считается весенний месяц авив, называемый также нисан. Он приходится на март-апрель григорианского календаря. Соответственно, седьмой месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

Как сообщала «ДС», в 2017 году иудеи праздновали Рош ха-Шана с вечера 20 по 22 сентября.

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