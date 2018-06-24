В уличных обменниках оккупированного Донецка запретили показывать информацию о курсе валют

В неподконтрольном украинской власти Донецке в уличных пунктах обмена валют убрали информацию о курсе валют. При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись «Работаем».
Об этом говорится на сайте «Новости Донбасса».
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По словам сотрудников обменников, информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием «закона» оккупированного Донецка «О рекламе».
В обменниках написано, что они «работают»
Согласно этому закону, «не допускается реклама финансовых услуг, кроме финансовых услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми учреждениями государственной формы собственности». Очевидно, что контролеры оккупированного Донецка признали информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.
В уличных обменных нет никакой информации о курсе валют
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области работает только «Центральный республиканский банк», который на этой территории называют «государственным».