В Украину прибыли военные самолеты США для участия в учениях

Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018

Целью проведения учения является укрепление мира и безопасности, передает «ДС» со ссылкой на пресс-служба посольства США в Украине.

Clear Sky 2018 — это общие и многонациональные учения, в которых примут участие около 950 сотрудников из девяти стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Украины, Великобритании и США.

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