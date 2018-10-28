В Украину незаконно пытались ввезти лекарств на 250 тысяч гривен

В Волынской области в пункте пропуска Ягодин-авто пограничники совместно с сотрудниками ДФС обнаружили 368 упаковок медицинских препаратов различных видов общей стоимостью 250 тысяч гривен

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает «ДС».

Отмечается, что медицинские препараты обнаружили в спальном помещении, багажнике и холодильнике рейсового автобуса Варшава — Луцк.

По данным ГПСУ, медикаменты не были задекларированы.

Товар установленным порядком переданы компетентным органам.

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