В Украину не пустили еще четырех российских журналисток, — СМИ — Depo.ua

Пограничники не пустили в Украину четырех журналисток из России

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на «Громадське».

В частности, не пропустили российскую журналистку сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасию Дроздову. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полторы суток без сна, все как в фильме «Терминал». Но во въезде в Украину мне все-таки отказали», — написала Дроздова.

Кроме того, источники «Громадського» также сообщили, что украинские пограничники не пустили журналистку издания «Старая Русь» Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания «Фонтанка», а также Елену Владыкину — журналистку российской газеты «Мой район».

Напомним, накануне украинские пограничники не пропустили в страну двух российских журналисток — главного редактора интернет-издания «Такие дела» Анастасию Лотареву и корреспондента «Дождя» Евгению Зобнину.

Как известно, с начала действия военного положения в Украину не пропустили 680 граждан России.

В условиях военного положения Украина ввела ограничения относительно въезда на свою территорию российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, кроме гуманитарных случаев.

Как известно, 25 ноября российские пограничные корабли совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины и захватили три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

В связи с актом агрессии России 26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в десяти областях Украины.





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