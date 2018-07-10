В Украину не пустили британца, который работает на росТВ

В аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса из Лондона задержали гражданина Великобритании Джона Уоррена Грэма Бродерипа

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает «ДС».

Мужчина работает журналистом и ведущим программы «Поедем, поедим» на одном из телеканалов России.

«При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда / выезда на / с временно оккупированной территории Крыма», — написал он.

Отметим, в ходе собеседования пассажир авиарейса подтвердил, что посещал оккупированный Крым в сентябре-октябре 2015 года.

«В пределах полномочий, на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», — подытожил Слободян.

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