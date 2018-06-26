В Украину не пустили британскую пропагандистку Russia Today

Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку пропагандистского канала Russia Today Полу Слиер
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду».
Журналистку задержали сегодня около 9:00 утра в киевском аэропорту «Борисполь».
Слиер пыталась попасть в Украину из Вены. Цель ее визита пока неизвестна.
Слободян также рассказал, что журналистке с 2016 года запрещен въезд на 5 лет как опасному для безопасности Украины лицу.
«Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену», — добавил Слободян.
Как сообщала «ДС», сегодня в Украину не пустили советника спикера Госдумы России и ведущего телеканала «Россия 24» Евгения Примакова, ему запретили въезд в Украину на 5 лет.
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