В Украину из Словакии экстрадируют экс-руководителя закарпатского Правого сектора

Министр юстиции Словакии Габор Гал подписал решение о разрешении на экстрадицию Владимира Гласнера, экс-руководителя закарпатского Правого сектора, которого в Украине подозревают в терроризме и других тяжких преступлениях

Гласнер имел постоянное место жительства в Кошице и был арестован словацкой полицией по просьбе украинского отделения Интерпола и находился под стражей с 18 июня 2018 года, передает «ДС» со ссылкой на «Мукачево.нет».

20 июля Украина заявила требование о его выдаче и экстрадиции.

Украинский суд подозревает Гласнера в совершении различных тяжких преступлений: умышленного нанесения телесных повреждений, угрозы убийства, незаконного захвата и удержания в заложниках, бандитизм, терроризм, нападения на государственных должностных лиц и других преступлениях. С 31 мая 2016 года Владимир Гласнер находился в розыске.

«Поскольку все юридические требования о передаче этого гражданина Украины были выполнены, и он сам согласился с этим вопросом, моя роль очень проста. Я просто подписал документы», — сказал министр Гал.

По сообщению представителя региональной прокуратуры Кошице Милана Филичко, «были обнаружены обстоятельства в соучастии Владимира Г. в 2014 и 2015 годах в организации преступной группы и совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Украины».

За эти преступления мужчине грозит тюремное заключение до 15 лет.

Задержанный отказался признавать себя виновным и назвался журналистом. В Украине он больше известен как экс-спикер и один из руководителей Правого сектора в Закарпатской области.

Напомним, ранее в Запорожье сотрудники СБУ пресекли факт незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю.

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