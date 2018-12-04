В Украине значительно подешевеет доллар: прогноз на неделю — Обозреватель

В Украине курс доллара до 10 декабря может опуститься до 28,1 грн/$. Постепенно ажиотажный спрос, вызванный новостями о военном положении, прекращается.

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн», — прогнозирует эксперт.

Отметим, на минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,5% за исключением курса продажи наличной валюты в банках, который снизился после панического скачка в самом начале прошлой недели. Напомним, что этот скачок последовал после инцидента в Керченском проливе и решения о введении военного положения.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,80 грн до 28,22 грн. В пятницу президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро, и поблагодарил ЕК за это решение.

Согласно обнародованному сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы. В частности, к этим условиям относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. Однако возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков ограничены.

В IMF group Ukraine считают, ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 грн/$.





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