В Украине значительно подешевеет доллар: аналитик спрогнозировал новый курс

В Украине курс доллара до 18 ноября может опуститься до 27,7 грн/$ (по состоянию на 12 ноября — 27,9 грн/$). Национальный банк в среду, 8 ноября, впервые за семь месяцев начал скупать доллары для того, чтобы сгладить укрепление гривни.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн/$», — спрогнозировал аналитик.

С прошлого четверга, 9 ноября, официальный курс доллара снизился с 28,12 до 27,90 грн/$ (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,100/28,125 до 27,940/27,970 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,01/28,23 до 27,84/28,09 (-0,6%/-0,5%).

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, так как сократится и количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит 29,3 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м — до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).





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