В Украине значительно изменится курс доллара: чего ждать от гривни

В Украине курс доллара до 10 ноября может снизиться до 27,9 грн/$ (4 ноября – 28,2 грн/$). Позитивные новости от МВФ, размещение еврооблигаций и традиционное снижение спроса вначале месяца позитивно скажутся на стоимости американской валюты.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

«Мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,2 грн/$», — прогнозирует старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Главный позитивный фактор, уверен финансовый аналитик Владимир Мазуренко, новости от МВФ. После заявления правительства о повышении тарифа на газ на 23,5% до 8,55 грн/куб, представители кредитора сделали заявление о подготовке новой кредитной программы с Украиной почти на $4 млрд.

И пока деньги не поступили, «подушкой безопасности» выступят деньги, полученные в результате размещения еврооблигаций. Проще говоря, это кредитные средства, которая страна привлекла на внешнем рынке. Но если кредит МВФ дается под 3%, то еврооблигации – 7-9%.

«Можно сказать, что мы воспользовались новостью о том, что будет новая программа с МВФ. Сейчас украинские еврооблигации достаточно востребованы. И за счет «зеленого света» от Фонда, и за счет достаточно высокой прибыльности. Сейчас инвестировать деньги в украинский государственный долг выгоднее, чем в покупку акций многих компаний», — рассказывает Мазуренко.

По оценкам эксперта, на следующей недели стоимость американской валюты может находиться около 28,1 грн/$. В то же время аналитик Егор Комов считает, что доллар можно будет купить на наличном рынке на следующей недели за 28 грн. Один из кратковременных факторов, который стимулирует укрепление – традиционное снижение спроса на валютном рынке вначале месяца.

«28,1 грн/$ — вполне нормальный курс на следующую неделю. Я бы сказал так: да, укрепление будет, но радикальных изменений ждать не стоит», — отмечает эксперт

«28,1 грн/$ — вполне нормальный курс на следующую неделю. Я бы сказал так: да, укрепление будет, но радикальных изменений ждать не стоит. Все-таки отопительный сезон, ситуация на внешнем рынке не дает оснований говорить о каком-либо значительном росте», — рассказывает Комов.

Прогноз валютного рынка в Украине на ноябрь

«Ситуация на сырьевых рынках пока что складывается для украинского экспорта умеренно позитивно: рост цен на одни товары компенсирует снижение цен на другие. Тем не менее риски начала глобального кризиса формируют опасения для устойчивости цен. Ослабление экспорта будет ограничивать поступление валюты в страну, и сдерживать экономическую активность», – отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

По оценкам эксперта, в ноябре гривня будет колебаться в уже привычном коридоре 28-29 грн/$. Еще один фактор, который позволит удерживать валюту в относительно стабильных пределах – жесткая монетарная политика НБУ. Так, Национальный банк в этом году повысил учетную ставку до 18%. Высокая стоимость денег приводит к подорожанию кредитов и, возможно, к росту депозитных ставок.

«Большую нагрузку на курс несет возмещение НДС, а также активное финансирование бюджетных программ (остатки ЕКС остаются высокими), которые в прошлом году вызвали резкий всплеск котировок из-за поступления на рынок избыточного предложения гривни. В случае реализации внешних рисков, которые будут сопровождаться активным вливанием гривневой ликвидности в систему, курс гривни может выйти за пределы 29 грн/$», — отмечает аналитик.

Отметим, любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей – спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт. Для примера, на руках у населения по разным оценкам от 25 до 100 млрд долларов. Если население начнет массово избавляться от американской валюты и покупать гривни, курс доллара упадет, а курс гривни – вырастет. Правда, такая ситуация, уверены экономисты, практически невозможна.





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