В Украине затеяли строительную революцию: что это изменит

Новые государственные строительные нормы, которые заработали в Украине с 1 сентября, сделают города более комфортными для проживания.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook. По его словам, в судах есть иски, которые пытаются остановить действие новых ГСН, однако это бесперспективно.

«Знаю, что есть иски в судах, которые пытаются остановить действие ГСН. Не выйдет. Согласно закону, уже 5 дней в Украине должны строить по новым стандартам», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что каждый житель города видел огромные новостройки в несколько десятков этажей. Дома стоят вплотную друг к другу, в них живут сотни людей, но комфорта и нормальной инфраструктуры нет.

«Развитые города выглядят иначе — они удобны для их жителей. В Украине развивать такие города было сложно, ведь наши государственные нормы (ГСН) просто не предполагали этого. Как следствие, новая застройка превратилась в погоню за квадратными метрами, когда все ориентировано на прибыль, а граждане превратились в заложников чьих-то доходов», — пояснил глава правительства.

Новые стандарты строительства, введенные в Украине:

➡ Ограничение высоты новостройки, чтобы она гармонично вписывалась в окружающую среду.

➡ Установлена максимальная плотность застройки.

➡ Ограничение застройки в парках и садах.

➡ Обеспечение безбарьерного доступа для людей с инвалидностью.

➡ Планирование исключительно подземных парковок в центре и исторических районах.

➡ Использование энергоэффективных технологий и материалов.

➡ Разрешение размещать детские сады на первых этажах зданий.

➡ Обустройство ограждений на тротуарах для безопасности пешеходов.

➡ Обеспечение условий для эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, также обсуждается ГСН относительно 5% мест на паркингах для электромобилей.

Отметим, что даже с вводом в действие новых государственных строительных норм, возведенные с нарушениями новостройки в Киеве сносить не будут, и их жителям бояться нечего.





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