В Украине заработал единственный в мире музей гуцульской брындзи (фото)

В Рахове (Закарпатье) открылся единственный в мире музей, посвященный сыру под названием гуцульская брындзя.

Об этом сообщает «Туринформ Закарпатье».

До 30 октября посещения музея будет бесплатным. Организаторы хотят привлечь к культуре производства знаменитого в этих краях сыра как можно больше людей.

В музее готовы поведать историю гуцульского края, традиции этого народа, одна из которых — сыроварение.

Здесь создан уникальный интерьер, размещены предметы, которые с давних времен служили для производства сыра. Также ими пользуются и современные сыровары. Несмотря на новые технологии, лучший сыр в Закарпатье тот, который сделан руками умелых мастеров.

В дальнейшем организаторы хотят связать музей с сыроварнями и возить экскурсии комплексно, чтобы и историю показать, и современность. Также важно, что с годами в Закарпатье появляются хозяйства, открытые для туристов — можно приехать и увидеть своими глазами животных, дающих молоко для брындзи, сыроварни, попробовать несравнимый ни с чем сыр.

На время карантина в музее действует масочный режим. Также пока еще сюда можно попасть только по предварительной записи.

Справка: проект «Создание музея гуцульской брындзи в Рахове» реализуется в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) и Офиса развития малого и среднего предпринимательства (SME.DO) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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