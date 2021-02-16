В Украине запускают курс о гендерном равенстве и правах человека в работе Центров админуслуг

Министерство цифровой трансформации Украины и ПРООН запускают онлайн-курс о гендерном равенстве и правах человека в работе Центров предоставления административных услуг.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, курс «Гендерное равенство и права человека в работе ЦПАУ» объясняет определение основных понятий и тем, среди них международные обязательства и национальные нормативно-правовые акты по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Во время онлайн-обучения можно узнать о:

обеспечении гендерного равенства в Украине: гендерные разрывы и вызовы;

основных подходах, которые основаны на правах человека, и их практическое применение в работе ЦПАУ;

законодательных основах обеспечения гендерного равенства в Украине и мире;

практическом применении принципов гендерного равенства при предоставлении административных услуг;

соблюдении принципов недискриминации и гендерного равенства.

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Курс разработан в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на средства, выделенные правительством Канады.





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