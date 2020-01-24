В Украине запускается новый цифровой банк O.Bank — Минфин

Новый цифровой банк O.Bank – новый уровень банкинга от Идея Банка.

O.Bank — это банк для людей, которые ценят свое время и живут в активном ритме и хотят получать весь спектр банковских услуг в режиме онлайн. Для того, чтобы воспользоваться услугами этого банка, достаточно просто скачать приложение из Google Play и Apple Store. При этом не нужно посещать отделения, а весь спектр услуг банка доступен в смартфоне.

Таких людей миллионы, которые готовы воспользоваться самым современным банковским сервисом в режиме онлайн.

В O.Bank реализован ряд уникальных преимуществ таких, как максимальные кэшбеки при любых онлайн-покупках и на подписки платных сервисов Google и Apple, до 120 дней бесплатного пользования кредитными средствами, удобное общение с клиентами через сторис в приложении и другие преимущества.

Также клиенты банка получат весь функционал, необходимый для цифрового банка, который доступен в режиме 24/7, также как и онлайн-поддержка.

В следующих релизах O.Bank будет реализован ряд инновационных решений, которых пока нет на украинском рынке, и которые обязательно удивят клиентов.

Глава наблюдательного совета Идея Банка Петр Качмарек отметил:

«Мировые тренды говорят о масштабной диджитализации всех сфер жизни. Украина очень активно принимает инновации, и мы также выбрали стратегию развития диджитал-направления.

Мы запускаем новый цифровой банк O.Bank – новый бренд с новой сервис-моделью и новыми продуктами. Это банк без отделений, с онлайн-поддержкой для клиентов 24/7».

Основная информация о новом цифровом банке доступна на странице O.Bank.

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