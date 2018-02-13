В Украине запретили книгу "няши" Поклонской

Книга бывшего «прокурора» аннексированного Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской «Преданность Вере и Отечеству» попала в перечень запрещенных для ввоза в Украину

Об этом говорится в перечне запрещенных книг, обнародованном Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания, передает «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

Кроме в перечень внесены 2 издания из оккупированных территорий Донбасса: «Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории» Алексея Иванова и Сергея Бунтовского и «Украина от Адама до Януковича. Очерки истории. Серия «Библиотека Донбасской Руси» Бунтовского.

Таким образом, в перечень запрещенных для ввоза книг включено уже 137 книг.

Как сообщала «ДС», Наталья Поклонская выпустила книгу под названием «Преданность вере и Отечеству», где, в частности, рассказала о своей роли в «крымской весне».

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