В Украине замедлилось падение промпроизводства. , Экономика

Промышленное производство в мае снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле спад составил 16,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в мае было меньше — 11,7% против 16,7%с апрелем.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с апрелем промпроизводство в мае выросло на 4,9%, а с учетом количества дней это показатель составляет 2,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении Госстат зафиксировал в добыче каменного и бурого угля (-44,5) и текстильном производстве, производстве одежды, кожи, товаров из кожи и других материалов (-36,6%).

Наибольший рост зафиксирован в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов (8,8%).

Данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, за январь-апрель этого года спад промпроизводства составил 7,9%.

В январе Госстат сообщал о замедлении падения промпроизводства до 5,1%, в феврале — до 1,5%, в марте — падение ускорилось до 7,7%, в апреле падение составило 16,2%

За 2019 год промпроизводство, по обновленным данным Госстата, сократилось на 0,5%.

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Анна Андреева





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