В Украине за месяц вырос госдолг

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Госдолг Украины немного вырос за последний месяц

По состоянию на конец августа госдолг Украины составлял более 2 трлн грн или 75 млрд долларов.

По состоянию на 31 августа 2020 года государственный и гарантированный госдолг Украины составил 2 338,18 млрд грн или 85,10 млрд долларов. Об этом сообщает Минфин в пятницу, 25 сентября.

В августе 2020 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 16,90 млрд грн (на 0,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,05 млрд долларов (на 0,06%).

При этом внешний долг составил 1 452,00 млрд грн (62,10% от общей суммы долга) или 52,85 млрд долларов, внутренний долг — 886,18 млрд грн (37,90%) или 32,25 млрд долларов.

Гос долг Украины составлял 2 060,74 млрд грн (88,13% от общей суммы долга) или 75,00 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 277,44 млрд грн (11,87%) или 10,10 млрд долларов.

Ранее Шмыгаль заявил, что падение экономики ниже, чем ожидалось. Украина достаточно уверенно прошла коронакризис, экономика уже начала восстанавливаться, говорит премьер.

При этом ЕБРР не считает критическим падение ВВП Украины. Сейчас падение украинской экономики в банке оценивают в 4,5%, а к концу года оно может вырасти на процент.

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