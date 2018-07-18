В Украине вырос уровень бедности: появилась пугающая статистика

Директор Всемирного банка по вопросам Украины Сату Кахконен заявила, что в стране за последние пять лет вырос на 10% уровень бедности.

По ее словам, на сегодня за чертой бедности в Украине находится 25% населения. Согласно данным Государственной службы статистики, таким образом этот показатель составляет 1,68 млн человек.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жило 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — передает ее слова «Укринформ».

Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в Украину больше, чем в любую другую страну. По словам директора, экономический потенциал страны выше, чем Польши, Румынии, Грузии, Индонезии.

«Вложено $5,5 млрд, причем половина средств — $2,5 млрд — в различные инвестиционные проекты, плюс $2 млрд — на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще $500 млн — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», — пояснила Кахконен.

Она акцентировала внимание на том, что из-за огромных долгов существуют риски роста инфляции.

«Трудно убедить инвесторов сегодня вкладывать деньги в Украину. Есть проблемы и на макроэкономическом уровне: государственный долг Украины является очень большим и не уменьшается до того уровня, который планировали ранее. Также существуют риски, связанные с инфляцией, а она связана с ростом зарплаты вдвое и увеличением субсидий, вследствие чего невозможно удержать потребительский спрос на фоне роста цен», — сказала директор Всемирного банка.

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