В Украине вырос курс валют: подробности

08:03 | 23.07.2018

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Инна Золажкова

В Украине курс евро в понедельник, 23 июля, вырос на 2 копейки, передаёт Бизнес.Медиа со ссылкой на данные НБУ.

В частности, в продаже средний курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,94 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках остался без изменений – 26,48 грн/$.

При этом Национальный банк Украины установил курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,44 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,86 грн/€. Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 19 копеек.

Ранее Нацбанк презентовал новую банкноту.





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