В Украине вырос курс доллара

14 августа 2018, вторник, 11:32 103

2018-08-14T11:32:00+03:00

Финансы

2018-08-14T15:00:03+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Курс доллара к гривне продолжает расти

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 августа на 9,22 коп. до 27,5769 UAH/USD, курс покупки — на 7,66 коп. до 27,2306 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,97 коп. до 30,9288 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,49 коп. до 31,6347 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:



Доллар США

Евро

10 российских рублей



Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

27,2306

27,5769

30,9288

31,6347

3,67

4,19

Максимальный

27,3500

27,9500

31,1600

32,0000

3,95

5,00

Минимальный

26,9000

27,4400

30,6000

31,4500

2,80

4,05

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи доллара повысился на 12 копеек.

Также в четверг курс доллара и евро в обменниках Киева немного повысился.





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