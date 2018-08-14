В Украине вырос курс доллара

14 августа 2018, вторник, 11:32 103
2018-08-14T11:32:00+03:00
Финансы
2018-08-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Українські Новини
Курс доллара к гривне продолжает расти
Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 августа на 9,22 коп. до 27,5769 UAH/USD, курс покупки — на 7,66 коп. до 27,2306 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 5,97 коп. до 30,9288 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,49 коп. до 31,6347 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
27,2306
27,5769
30,9288
31,6347
3,67
4,19
Максимальный
27,3500
27,9500
31,1600
32,0000
3,95
5,00
Минимальный
26,9000
27,4400
30,6000
31,4500
2,80
4,05
Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи доллара повысился на 12 копеек.
Также в четверг курс доллара и евро в обменниках Киева немного повысился.