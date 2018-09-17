В Украине выбрали самых медийных экономических экспертов за август: ТОП 50

В Украине впервые составили рейтинг медиаактивности экономических экспертов. В ТОП вошли 50 человек. Эксперты оценили, насколько медийными были экономисты в августе.

Исследование провела компания LOOQME. Информация собиралась более чем с 600 тысяч украинских онлайн ресурсов, с информационных агентств, более чем с 350 печатных изданий, 62 новостных блоках радиостанций Украины, новостных блоков ток-шоу на 18 центральных телеканалах. Количество выступлений экспертов суммировалась, и у кого их больше – тот выше в рейтинге. Об этом Информатор узнал во время пресс-конференции.

«Мы создали рейтинг социально экономических экспертов. Это очень важный спектр людей, которые формируют настроение общества, формируют информационную картину дня и каждый человек, читая информацию от экспертов, пропускает ее через себя и формирует видение проблемы. Это может быть курс валют, могут быть макроэкономические показатели Украины, цены на продукты либо другие товары», — рассказал Chief Customer Officer LOOQME Юрий Кравец.

По словам Юрия, в их систему попало около 7,5 млн публикаций. Тогда был создан поисковый запрос, который из этого объёма данных собрал ключевые слова: экономический эксперт, эксперт по экономике, социально-экономический эксперт. После этого, они проанализировали данные и определили 50 людей, которые чаще встречались в контексте этого запроса.

«Количественные оценки — это хорошо. Но мне кажется, что выступление на центральном телеканале имеет больший вес, чем запись в блоге. Хотя, смотря какой блог. Тут нужно подводить какие-то объективные критерии. Это может быть охват аудитории, на который распространяется информация. И чем больше будет таких объективных критериев, тем больше будет доверия к рейтингу. И еще, как предложение, нужна бальная точка зрения авторитетных профессионалов», — отметил заведующий кафедрой маркетинга КНТЭУ Евгений Ромат.

«На сегодняшний день государство и общество живет модными трендами. Ранее все были волонтёрами, активистами, а сейчас если включить телевидение, то все вокруг эксперты или даже больше — «мультиэксперты». Сначала человек говорит об экономических событиях, потом о политике, после про культурные события и это все вместе один и тот же эксперт. По большей части, информацию которую мы получаем с телевидения, интернет-ресурсов, других СМИ, мы в основном слышим про социально-политические проблемы. На сегодняшний день, с начала осени все дорожает. Как происходит подорожание, почему это происходит, какие есть на то причины, на эти все вопросы должны отвечать экономические эксперты», — прокомментировал международный экономический эксперт Игорь Гарбарук.

«Если обратить внимание, какие темы освещают социально-экономические эксперты, то это все темы, которые интересуют людей ежедневно. Это цена на бензин, цена на газ, цена на хлеб и все что касается стоимости нашей жизни. Кроме этого, есть вопросы внешнего долга, вопросы бюджета, пенсий и средних заработных плат. Если сравнить, то с каждым годом, к сожалению, политические вопросы заходят все глубже и глубже, а на поверхность выходят социально экономические вопросы. Например у меня наибольший ажиотаж у СМИ собрала публикация «Стоимость хлеба», потому, что все ожидали с сентября по декабрь повышения цены. На втором месте тема «Колебания курса валюты»», — сообщил лидер рейтинга, председатель Аналитического центра социально-экономических

исследований им. Грушевского Алексей Дорошенко.

«Главное задание данного рейтинга – формирование настоящей, профессиональной среды экономических экспертов. Для чего это все? Для того чтоб в дальнейшем общение с нашими властными структурами происходило на высшем и профессиональном уровне. Я считаю, что возможно в будущем, люди, которые занимают ключевые позиции из этого рейтинга, будут так же занимать позиции в правительстве. Там должны работать люди, которые имеют опыт экономической экспертизы», — отметил Гарбарук.

Ранее мы рассказывали, сколько денег тратят украинцы на неэффективные лекарства. 26% пошли на препараты, которые не помогают.

Маргарита Хорунжая, Анастасия Шаповалова

Фото: Глеб Пархомец

Видео: Андрей Райский

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





Источник