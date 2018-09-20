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В Украине выборы обойдутся бюджету в миллиарды гривен: названы суммы

Экономика Украины 20 Сен 2018
В Украине выборы обойдутся бюджету в миллиарды гривен: названы суммы
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  • В Украине выборы обойдутся бюджету в миллиарды гривен: названы суммы  Обозреватель

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