В Украине вводят новые правила расчета наличкой: что изменится

В Украине с 1 июля изменятся правила наличного расчета: суммы в чеках начнут округлять.

Это будет происходить при условии отсутствия монет мелких номиналов у покупателя или продавца, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на официальном сайте.

Таким образом, сумма, которая заканчивается на 1-4 копейки, округляется до 0 в сторону уменьшения суммы. Если сумма заканчивается на 5-9 копеек, то округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

То есть если по чеку вы должны оплатить 46,82 гривны, но у вас нет 2 копеек, то вы заплатите 46,80. Если стоимость покупок составит 85,48, то вы заплатите 85,50.

Отмечается, что на безналичный расчет округление распространяться не будет.

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как писал OBOZREVATEL, в Украине перестанут изготовлять несколько видов монет.





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