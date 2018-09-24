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В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть

Экономика Украины 24 Сен 2018
В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть
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Национальный банк Украины 25 сентября запускает в обращение новые банкноты номиналом 20 грн.

Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook. Новые 20-и будут в обращении параллельно с обычными купюрами, пока не вытеснят старые деньги.

Как объясняют в НБУ, цель запуска новых денег двойная: заменить старые купюры, которые физически износились, и одновременно защитить эти распространены банкноты от подделок — в обращении их сейчас почти 127 млн штук.

В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть

Кроме того, для защиты от фальсификации нацбанки всех стран просто обязаны время от времени менять дизайн своих бумажных денег.

Напомним, на презентации новой купюры образца 2018 года в Нацбанке Украины 17 июля показали, как будут выглядеть новые 20-гривневые деньги, имеющие дополнительные степени защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 2 грн, тираж составил 30 тысяч единиц.



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