В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть

Национальный банк Украины 25 сентября запускает в обращение новые банкноты номиналом 20 грн.

Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook. Новые 20-и будут в обращении параллельно с обычными купюрами, пока не вытеснят старые деньги.

Как объясняют в НБУ, цель запуска новых денег двойная: заменить старые купюры, которые физически износились, и одновременно защитить эти распространены банкноты от подделок — в обращении их сейчас почти 127 млн штук.

Кроме того, для защиты от фальсификации нацбанки всех стран просто обязаны время от времени менять дизайн своих бумажных денег.

Напомним, на презентации новой купюры образца 2018 года в Нацбанке Украины 17 июля показали, как будут выглядеть новые 20-гривневые деньги, имеющие дополнительные степени защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 2 грн, тираж составил 30 тысяч единиц.





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