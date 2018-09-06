В Украине ужесточат наказание за контрабанду леса: все подробности

Верховная Рада поддержала законопроект №5495 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» с предложениями президента Петра Порошенко.

За соответствующее решение в целом на заседании в четверг, 6 сентября, проголосовали 246 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента. (Чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскрольте до конца страницы).

Цель проекта закона – обеспечить сохранение лесного фонда Украины, ограничивая внутреннее потребление необработанных лесоматериалов, а также усиливая ответственность за незаконную вырубку леса.

Авторы законопроекта также предлагают Кабинету министров разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов, охране их от пожаров и защите от вредителей.

В предложениях главы государства отмечается, что норма закона о запрете на восемь лет вывоза из Украины топливной древесины не соответствует международным обязательствам, взятым согласно протоколу о вступлении страны во Всемирную организацию торговли.

«Это также не согласуется с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны… Учитывая изложенное, вводимый законом временный, сроком на восемь лет, запрет вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта топливной древесины не может быть поддержан», – говорится в предложениях Порошенко.

Напомним, еще в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности, №5495 будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ также предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Незаконная рубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, – наказываются штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

При этом за незаконную вырубку, уничтожение лесных культур и молодняка будут накладывать штраф в размере 15-30 необлагаемых налогом минимумов, а должностных лиц ждет штраф в размере 75-150 необлагаемых минимумов.

23 июля Порошенко наложил вето на законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Авторы законодательной инициативы раскритиковали его решение.





Источник