в Украине уже миллион пользователей IQOS — Минфин

С одной стороны, оставить курильщикам привычный образ жизни, но устранить вред здоровью — звучит многообещающе. А с другой, сигареты — это один из самых консервативных продуктов в мире. Со времен Колумба способ потребления табака ничуть не изменился — поджигать и вдыхать дым. Поэтому, скептики прочили гаджету место в узкой нише вейпов и е-сигарет. Но уже за первые два года 500 тысяч курильщиков отдали свое предпочтение высокотехнологичному девайсу. А к началу 2021 года количество пользователей IQOS выросло до 1 миллиона.

Почему курильщики переходят на IQOS?

Короткая справка, что такое IQOS и как он работает. IQOS — это гаджет для нагревания табака. Он построен на технологии Heat Control: табак нагревается, а не горит. Девайс состоит из двух частей — зарядного устройства для держателя и самого держателя. IQOS работает со специальными стиками — HEETS или Fiit. В стиках — прессованный табак, он пропитан глицерином и предназначен для нагревания в устройстве. Курить как обычную сигарету стики нельзя.

Когда табак в стике нагревается до температуры 350℃, он вместо дыма «отдает» парообразный аэрозоль. В составе аэрозоля, в отличие от сигаретного дыма, нет вредных продуктов горения, таких как канцерогенные смолы, угарный газ (СО), формальдегид и аммиак. А суммарно содержание вредных веществ в аэрозоле снижается на 95% по сравнению с дымом сигарет.

Причин, которые убеждают все больше курильщиков перейти на сторону систем нагревания табака, много: возможность использовать гаджет в помещении, отсутствие запаха дыма на руках, одежде и волосах, отсутствие неприятного запаха изо рта, прочие гигиенические соображения, а также главный фактор — меньше вреда здоровью.

10 лет исследований и $6 миллиардов инвестиций: как появился IQOS?

Технология IQOS принадлежит Philip Morris International. PMI работали над устройством около 10 лет. А поиски альтернатив традиционному курению начали еще 20 лет назад. За это время Philip Morris International инвестировали в разработку более 6 миллиардов долларов. Специально для работы над устройствами нового поколения компания построила собственный R&D центр в Швейцарии, а следом — второй, в Сингапуре. Командой исследовательских центров стали 300 инженеров и ученых из разных отраслей.

R&D PMI (IQOS) в Швейцарии

После долгих лет лабораторных и клинических испытаний в 2014 году разработку наконец-то показали миру. Первыми странами, где появился IQOS, стали Япония и Италия. В августе того же года его запустили в Швейцарии, а еще через год — в России. В 2016 IQOS появился у нас, Украина стала 5 страной в мире с официальным представительством бренда.

Сегодня IQOS уже присутствует в 64 странах а, среди которых практически все страны Европы, а также США, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, ЮАР, Индонезия и т. д. По всему миру уже 15,4 миллионов курильщиков перешли с сигарет на IQOS.

При этом PMI не свернул инвестиции в инновации. Каждый год IQOS выпускает новую модель с усовершенствованной технологией. Так, в 2019 бренд презентовал IQOS DUO, способный нагревать два стика подряд без подзарядки.

А в 2020 году Philip Morris International и корейская компания KT&G стали стратегическими партнерами. В результате партнерства в Украине появился новый гаджет, представленный IQOS — lil SOLID.

Бренд-пространства, смарт-боты, доставка за 3 часа: стратегия продвижения IQOS в Украине

С самого момента запуска IQOS делает вещи, которые большинству бизнесов кажутся невозможными и немыслимыми.

Вместо того, чтобы поставить гаджет на полки супермаркетов электроники, IQOS по эпловскому сценарию строил «храмы из стекла и бетона» — фирменные магазины IQOS Space. Сейчас таких уже 35 по всей Украине.

Вместе с Айкос Спейсами бренд запустил собственный онлайн магазин iqos.ua, а следом — умных чат-ботов в Вайбер и Телеграм. Тут можно сделать все то же, что и на сайте, не покидая мессенджер. И даже больше — проложить маршрут к ближайшему IQOS Friendly заведению, провести онлайн диагностику неисправного устройства и заказать замену, поделиться с другом кодом на скидку и, конечно, купить. Кстати, доставка IQOS работает в экспресс-формате. Заказы привозят не просто день в день, а спустя 3 часа после заказа.

Особо «заморочились» с сервисной поддержкой. Неисправные Айкосы не забирают в ремонт, а по гарантии заменяют на новый. Отдать сломанное устройство и получить новое можно даже без личного присутствия — тоже с бесплатной экспресс-доставкой.

Судя по всему, инновационная технология вместе с необычным подходом сумели завоевать любовь пользователей. 7 из 10 курильщиков, попробовавших Айкос, остались с ним и больше не возвращались к сигаретам.

В начале 2021 года уже 1 миллион курильщиков в Украине отказались от сигарет в пользу IQOS. А каждый 8-ой курильщик в областных центрах стал пользователем IQOS.

IQOS стал супер-трендом не только среди пользователей, а и на рынке HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafes). Многие заведения начали добавлять тег «IQOS Friendly» на свои двери. Это значило, что в заведении можно использовать Айкос, а заодно воспользоваться разными сервисами — купить стики, подзарядить свой IQOS, воспользоваться запасным устройством. Следом за барами и ресторанами становиться IQOS Friendly начали отели, офисы, даже радиостанции. Сейчас по всей Украине уже больше 600 IQOS Friendly заведений и локаций.

Что говорят мировые эксперты про IQOS?

Ученые, врачи и эксперты из сферы здравоохранения ведут дискуссии о значении электронных гаджетов для курильщиков и населения в целом. Высказываются разные мнения, но большинство экспертов сходится в том, что переход с сигарет на IQOS не просто снижает риски для здоровья и повышает качество жизни конкретного курильщика, но улучшает общественное здоровье.

Исследования*, проведенные в Нидерландах, показали, что при переходе с сигарет на IQOS риск рака снижается в 10−25 раз, а средняя продолжительность жизни увеличивается как минимум на 5 лет. Американская FDA (Администрации по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов) после 3 лет исследований подтвердила, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами. А отказ от курения и переход на IQOS существенно снижает риск для здоровья. Более того, при использовании IQOS отсутствует пассивное курение, следовательно, здоровье некурящих не подвергается опасности.

Это означает, что IQOS и аналогичные устройства избавляют некурящих от пассивного курения.

Конечно, важно помнить, что использование IQOS не является полностью безвредным и не устраняет все риски для здоровья, хотя и существенно снижает их. Мы не рекомендуем начинать курить или использовать IQOS некурящим. Этот продукт придуман для курильщиков, которые или иначе все равно намерены продолжать курить. Для них переход на системы нагревания табака станет шагом к улучшению состояния здоровья и качества жизни.

* Оценка степени канцерогенности сигарет и системы нагревания табака IQOS, проведенная Управлением по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов и Национальным Институтом здоровья и окружающей среды (RIVM)

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