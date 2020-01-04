В Украине увеличен размер алиментов. Новости политики

С начала года в Украине в связи с увеличением прожиточного минимума был увеличен размер выплат алиментов

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства юстиции, передает «ДС».

«Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн. Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

— для детей возрастом до 6 лет — 889,5 грн;

— для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн.

Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста, пояснили в ведомстве.

Между тем, как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

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