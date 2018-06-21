В Украине увеличат пенсии: кто и сколько получит

Повышение пенсионных выплат, запланированное на 1 июля, коснется нескольких категорий граждан.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на письменный ответ Пенсионного фонда, повышение коснется пенсионеров, которые имеют статус почетного донора Украины. Этот статус дает право на получение надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. Для таких лиц размер надбавки повысится со 170 до 177,7 грн.

На повышение выплат могут также рассчитывать украинцы, получающие максимальные пенсии, размер которых сейчас составляет 13730 грн. С 1 июля они будут получать 14350 грн в месяц.

Повышение выплат ждет также украинцев, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточно страхового стажа для получения минимальной пенсии. Такие лица получают социальную пенсию на уровне прожиточного минимума, который на сегодня составляет 1373 грн. Со следующего месяца им будут начислять по 1435 грн в месяц.

Пенсионный фонд

«Апостроф»

Так, украинцы, которые выходили на заслуженный отдых в этом году, получали пенсии от 1373 до 13730 грн. Учитывая, что с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 4,5%, размер выплат будет колебаться от 1435 до 14350 грн. Но «разбогатеют» не только те, кому еще предстоит выйти на пенсию, но и те, кто сейчас получает меньше 1434 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине планируют ввести накопительную пенсию.

Также сообщалось, что до 1 июля в Украине может быть дан старт новому этапу Пенсионной реформы. Каждого работающего украинца обяжут делать взносы на персональный счет, а по достижению 60 лет собранные средства станут «второй пенсией».





Источник